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PerfectCare Aqua Pro Stoomgenerator
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC9325/30
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Eco passport Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron GC9325 - English (US)
Alles (5)
Overige problemen (1)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Ik kan niet op de DECALC-indicator op mijn Philips-strijkijzer drukken
Kan mijn strijkijzer tussen het strijken door op de strijkplank blijven staan?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator ging uit/werkte niet meer
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
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