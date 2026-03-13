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8400 series Stoomgenerator met stoom onder druk

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

8400 seriesStoomgenerator met stoom onder druk

GC8420/02

8400 series Stoomgenerator met stoom onder druk

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

User Manual Philips 8400 series Pressurised steam generator

  • PDF bestand, 18.5 MB
  • 13 March 2026

Dit strijksysteem is niet alleen krachtig, maar ook bijzonder handig. Naast onafgebroken stoom onder hoge druk beschikt u over een groot afneembaar waterreservoir dat u overal en altijd kunt bijvullen. Strijken ging nog nooit zo snel en eenvoudig.

  • PDF bestand
  • 29 March 2026

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