gekocht voor mijn vrouw ter vervanging van een gewoon strijk ijzer, werkt simpel en heeft volgens mij vrouw een goed strijk resultaat. het enige is dat je zo nu en dan het apparaat moet ontkalken, daar moet je wel rekening mee houden anders is je schone was bruin. daarom gebruiken we nu gedestileerd water, nog wel steeds schoonmaken maar veel minder gewoon een goed produkt om makkelijk en snel te strijken