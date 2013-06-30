ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator

Niet meer leverbaar

8400 seriesStoomgenerator met stoom onder druk

GC8420/02

4.4

| (17) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Fantastisch resultaat, minimale inspanning

Dit strijksysteem is niet alleen krachtig, maar ook bijzonder handig. Naast onafgebroken stoom onder hoge druk beschikt u over een groot afneembaar waterreservoir dat u overal en altijd kunt bijvullen. Strijken ging nog nooit zo snel en eenvoudig.

Bekijk alle voordelen

Geen compromissen.

Fantastisch resultaat, minimale inspanning

  • 1,6 liter

Druk tot 5 bar

Druk tot 5 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Stoomstoot tot 160

Stoomstoot tot 160

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Continue stoom tot 110 g/min.

Continue stoom tot 110 g/min.

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

17

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

30/06/2013

Nederland

Nederland

mooi en makkelijk te gebruiken apparaat

gekocht voor mijn vrouw ter vervanging van een gewoon strijk ijzer, werkt simpel en heeft volgens mij vrouw een goed strijk resultaat. het enige is dat je zo nu en dan het apparaat moet ontkalken, daar moet je wel rekening mee houden anders is je schone was bruin. daarom gebruiken we nu gedestileerd water, nog wel steeds schoonmaken maar veel minder gewoon een goed produkt om makkelijk en snel te strijken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8420 Stoomgenerator met stoom onder druk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8420 Stoomgenerator met stoom onder druk

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic performance.

I used to hate ironing but now it's so easy. The pressurised steam makes the ironing no effort at all, even cotton that is "too dry". I thought long and hard before buying a steam generator and am delighted with my choice. I just wish I'd taken the plunge sooner. Can't recommend it highly enough.

Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent apart from the need for a separate base

Excellent steam generator iron. Two pieces of feedback: - need to manually de-scale every so often - no warning and if you don't do it, you will mess up a piece of ironing needing (at minimum) to re-wash - the iron does not stand on its end, needing a separate stamd to rest the iron on during ironing (re-positioning ironing, folding / setting up next piece of ironing). This is a nuisance that should be re-designed in future models.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.