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Niet meer leverbaar
Fantastisch resultaat, minimale inspanning
Dit strijksysteem is niet alleen krachtig, maar ook bijzonder handig. Naast onafgebroken stoom onder hoge druk beschikt u over een groot afneembaar waterreservoir dat u overal en altijd kunt bijvullen. Strijken ging nog nooit zo snel en eenvoudig.
1,6 liter
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.
De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.
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Prijzen
4.4
van 5
17
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Yrrab1977
30/06/2013
Nederland
mooi en makkelijk te gebruiken apparaat
gekocht voor mijn vrouw ter vervanging van een gewoon strijk ijzer, werkt simpel en heeft volgens mij vrouw een goed strijk resultaat. het enige is dat je zo nu en dan het apparaat moet ontkalken, daar moet je wel rekening mee houden anders is je schone was bruin. daarom gebruiken we nu gedestileerd water, nog wel steeds schoonmaken maar veel minder gewoon een goed produkt om makkelijk en snel te strijken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8420 Stoomgenerator met stoom onder druk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8420 Stoomgenerator met stoom onder druk
pkitten
25/07/2012
United Kingdom
Fantastic performance.
I used to hate ironing but now it's so easy. The pressurised steam makes the ironing no effort at all, even cotton that is "too dry". I thought long and hard before buying a steam generator and am delighted with my choice. I just wish I'd taken the plunge sooner. Can't recommend it highly enough.
Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8420 Pressurised steam generator
Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8420 Pressurised steam generator
lonbhc
09/10/2011
United Kingdom
Excellent apart from the need for a separate base
Excellent steam generator iron. Two pieces of feedback: - need to manually de-scale every so often - no warning and if you don't do it, you will mess up a piece of ironing needing (at minimum) to re-wash - the iron does not stand on its end, needing a separate stamd to rest the iron on during ironing (re-positioning ironing, folding / setting up next piece of ironing). This is a nuisance that should be re-designed in future models.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8420 Pressurised steam generator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8420 Pressurised steam generator