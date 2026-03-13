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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC7035/20
Niet meer leverbaar
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Kan mijn strijkijzer tussen het strijken door op de strijkplank blijven staan?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
De zoolplaat van mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator schoonmaken
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
Mijn Philips-stoomgenerator produceert geen stoom
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator ging uit/werkte niet meer
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
De stoomstootfunctie van mijn Philips-stoomgenerator werkt niet
Mijn Philips-stoomgenerator ontkreukt niet tijdens verticaal stomen
Mijn Philips-stoomgenerator wordt niet meer warm
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
Mijn Philips-strijkijzer of -kledingstomer veroorzaakt een stroomstoring op de netspanning
Er komt rook uit mijn Philips-stoomstrijkijzer tijdens het opwarmen
Calc-Clean-lampje op Philips-stoomstrijkijzer knippert
Het Calc-Clean-lampje op mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator blijft knipperen