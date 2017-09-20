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Niet meer leverbaar
GC7035/20
Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
De Philips stoomgenerator biedt een snellere en gemakkelijkere strijkervaring. Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie.
Pompdruk max. 5 bar
Stoomstoot van max. 210 g
Waterreservoircapaciteit van 1,7 liter
Compact ontwerp
Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.
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Prijzen
2.9
van 5
51
Reviews & awards
barmycat
20/09/2017
United Kingdom
Very good
This is the first time I bought stream iron it is so good I my children's love it and I love it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Bluebird
20/09/2017
United Kingdom
Geverifieerde koper
Very good
This is the first time I bought stream iron it is so good I my children's love it and I love it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
RaiAmit
17/10/2016
United Kingdom
The best steam generator Iron ever used
The best Iron I ever used ( including all the steam generator Irons used). no other iron has the no-burn technology , which makes this iron a perfect tool to iron .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed