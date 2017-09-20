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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
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  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron

Niet meer leverbaar

PerfectCare VivaStoomgenerator

GC7035/20

2.9

| (51) Reviews & awards

1 Prijs

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

De Philips stoomgenerator biedt een snellere en gemakkelijkere strijkervaring. Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie.

Bekijk alle voordelen

geen temperatuurinstelling nodig

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

  • Pompdruk max. 5 bar

  • Stoomstoot van max. 210 g

  • Waterreservoircapaciteit van 1,7 liter

  • Compact ontwerp

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te laten staan

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te laten staan

De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

2.9

van 5

51

Reviews & awards

20/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Very good

This is the first time I bought stream iron it is so good I my children's love it and I love it

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

20/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Very good

This is the first time I bought stream iron it is so good I my children's love it and I love it

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

17/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

The best steam generator Iron ever used

The best Iron I ever used ( including all the steam generator Irons used). no other iron has the no-burn technology , which makes this iron a perfect tool to iron .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed