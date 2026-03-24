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PerfectCare Compact Essential Strijkijzer met stoomgenerator
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC6815/20
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EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Common IIL _[06706]_for PSG without boiler (PRO velocity)_WEU
Alles (4)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
De zoolplaat van mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator schoonmaken
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
Mijn Philips-stoomgenerator produceert geen stoom
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
De stoomstootfunctie van mijn Philips-stoomgenerator werkt niet
Mijn Philips-stoomgenerator ontkreukt niet tijdens verticaal stomen
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