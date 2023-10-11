[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Via Philips mocht ik deze prachtige stoomgenerator testen. Ik zelf heb altijd een stoomgenerator in de goedkoopste prijsklasse gehad, dus ik merk veel verschil. Het apparaat is bijvoorbeeld licht van gewicht en warmt ook nog eens snel op. Met het waterreservoir kan ik gemakkelijk een mijn hele was wegstrijken. Ik hoef ook niet meer te letten op de temperatuur, hierdoor ben ik ook nog eens sneller klaar. Heerlijk! Het strijkijzer strijkt soepel over diverse soorten stoffen en haalt de kreukels er goed uit. Ik ben zeer tevreden over de kwaliteit van strijken. Het waterreservoir is doorzichtig en je kunt goed zien hoeveel water er nog in zit. Je kunt extra stoomboost geven, waardoor je net die ene kreukel er toch nog uit krijgt. En als je het strijkijzer even niet gebruikt, dan zet hij zichzelf uit. Dat geeft me een veilig gevoel. Al met al ben ik zeer tevreden over deze stoomgenerator.