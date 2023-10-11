Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
Krachtige, continue stoom werkt sneller dan een stoomstrijkijzer - zonder temperatuur- of stoominstellingen dankzij de OptimalTEMP-technologie. Compact en lichtgewicht, dus gemakkelijk op te bergen.
Pompdruk max. 6 bar
Stoomstoot tot 360 g
Vast waterreservoir van 1,3 liter
Compact ontwerp
Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.
Strijk alles van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur te hoeven aanpassen. Dankzij OptimalTEMP zijn geen draaiwiel en instellingen nodig. U hoeft uw kleding dus niet langer vooraf te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent altijd klaar voor elke stof.
Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.
Prijzen
4.4
van 5
131
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Jose Hal
11/10/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn strijkijzer
Ik ben erg tevreden over het strijkijzer. Het is wel even wennen, maar het wordt beter gestreken en vooral dat hij zich aanpast aan iedere stof is ideaal
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Muilaard
14/07/2021
Nederland
Mooi design en werkt goed!
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Het product is makkelijk in gebruik en werkt naar behoren. De zool is glad en vind het het product zelf niet zwaar wat het strijkwerk erg gemakkelijk maakt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Meulenschot
13/07/2021
Nederland
Strijken kan niet meer mis gaan met dit product!
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De stoomgenerator is erg gemakkelijk in gebruik, doordat deze niet meer ingesteld hoeft te worden, maar zichzelf aanpast aan het materiaal dat gestreken moet worden. Op deze manier kan strijken eigenlijk nooit meer fout gaan en zijn glimmende / brandplekken door een te heet strijkijzer verleden tijd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Essential GC6840/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Essential GC6840/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Op alle strijkbare stoffen
Vergeleken met het Philips PowerLife-stoomstrijkijzer
tot 30% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met FastCare Compact op maximale temperatuur