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Alle series

  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Niet meer leverbaar

PerfectCare Compact EssentialStrijkijzer met stoomgenerator

GC6815/20

4.4

| (131) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

1 Prijs

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Krachtige, continue stoom werkt sneller dan een stoomstrijkijzer - zonder temperatuur- of stoominstellingen dankzij de OptimalTEMP-technologie. Compact en lichtgewicht, dus gemakkelijk op te bergen.

Bekijk alle voordelen

Gegarandeerd geen schroeiplekken*

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

  • Pompdruk max. 6 bar

  • Stoomstoot tot 360 g

  • Vast waterreservoir van 1,3 liter

  • Compact ontwerp

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen nodig

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen nodig

Strijk alles van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur te hoeven aanpassen. Dankzij OptimalTEMP zijn geen draaiwiel en instellingen nodig. U hoeft uw kleding dus niet langer vooraf te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent altijd klaar voor elke stof.

Geen schroeiplekken - gegarandeerd

Geen schroeiplekken - gegarandeerd

Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.4

van 5

131

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

11/10/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijn strijkijzer

Ik ben erg tevreden over het strijkijzer. Het is wel even wennen, maar het wordt beter gestreken en vooral dat hij zich aanpast aan iedere stof is ideaal

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Strijkijzer met stoomgenerator

14/07/2021

Nederland

Nederland

Mooi design en werkt goed!

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Het product is makkelijk in gebruik en werkt naar behoren. De zool is glad en vind het het product zelf niet zwaar wat het strijkwerk erg gemakkelijk maakt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Strijkijzer met stoomgenerator

13/07/2021

Nederland

Nederland

Strijken kan niet meer mis gaan met dit product!

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De stoomgenerator is erg gemakkelijk in gebruik, doordat deze niet meer ingesteld hoeft te worden, maar zichzelf aanpast aan het materiaal dat gestreken moet worden. Op deze manier kan strijken eigenlijk nooit meer fout gaan en zijn glimmende / brandplekken door een te heet strijkijzer verleden tijd.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Essential GC6840/20 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Essential GC6840/20 Strijkijzer met stoomgenerator

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op alle strijkbare stoffen

  2. Vergeleken met het Philips PowerLife-stoomstrijkijzer

  3. tot 30% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met FastCare Compact op maximale temperatuur