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6400 series Strijksysteem met stoomdruk

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

6400 seriesStrijksysteem met stoomdruk

GC6440

6400 series Strijksysteem met stoomdruk

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF bestand, 1.1 MB
  • 12 March 2024

Geniet van het gemak van een compact en draagbaar strijksysteem en verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk.

  • PDF bestand
  • 21 January 2025

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