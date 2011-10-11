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  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
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  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
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  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
  • Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk

Niet meer leverbaar

6400 seriesStrijksysteem met stoomdruk

GC6440

4.6
| (8) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
Geniet van het gemak van een compact en draagbaar strijksysteem en verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk.
Bekijk alle voordelen

Compact en krachtig strijksysteem met draagvergrendeling

Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk

  • Draagvergrendeling

  • ECO

Stoomdruk van maximaal 4 bar voor snel strijken

Stoomdruk van maximaal 4 bar voor snel strijken

Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat de stoom onder druk staat, dringt deze tot diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.

Continu stoom tot 100 g/min.

Continu stoom tot 100 g/min.

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

Ergonomisch en licht strijkijzer van 1,2 kg

Ergonomisch en licht strijkijzer van 1,2 kg

Dankzij het ergonomische ontwerp van het strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast u uw pols minder. De oplopende handgreep zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u uw pols minder belast tijdens het strijken. Het ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat u steeds dezelfde beweging maakt wanneer u het strijkijzer op zijn achterkant zet. Het geringe gewicht van slechts 1,2 kg garandeert optimaal strijkgemak.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.6

van 5

8

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

11/10/2011

Nederland

Nederland

goed functioneel apparaat

perfect werkend strijksysteem, wat ik al veel eerder had moeten aanschaffen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

10/10/2011

Nederland

Nederland

fantastisch/uitstekend

geweldig,en door de krachtige stoom hoef je maar aan één kant te strijken.sneller klaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

09/10/2011

Nederland

Nederland

Geweldig fijn strijkijzer

Het strijkt zo makkelijk, het glijdt over de stof heen. Veel fijner dan mijn vorige (ook Phlips) stoomsysteem ijzer. Ook het feit dat je niets in hoeft te stellen is ideaal. Ook is het veel lichter. Ik hou niet zo van strijken maar dit maakt het wel een heel stuk plezieriger. Ik geef een dikke 10 !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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