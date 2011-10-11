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Niet meer leverbaar
Draagvergrendeling
ECO
Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat de stoom onder druk staat, dringt deze tot diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.
Dankzij het ergonomische ontwerp van het strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast u uw pols minder. De oplopende handgreep zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u uw pols minder belast tijdens het strijken. Het ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat u steeds dezelfde beweging maakt wanneer u het strijkijzer op zijn achterkant zet. Het geringe gewicht van slechts 1,2 kg garandeert optimaal strijkgemak.
Prijzen
4.6
van 5
8
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
netje59
11/10/2011
Nederland
goed functioneel apparaat
perfect werkend strijksysteem, wat ik al veel eerder had moeten aanschaffen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
sien54
10/10/2011
Nederland
fantastisch/uitstekend
geweldig,en door de krachtige stoom hoef je maar aan één kant te strijken.sneller klaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
macar
09/10/2011
Nederland
Geweldig fijn strijkijzer
Het strijkt zo makkelijk, het glijdt over de stof heen. Veel fijner dan mijn vorige (ook Phlips) stoomsysteem ijzer. Ook het feit dat je niets in hoeft te stellen is ideaal. Ook is het veel lichter. Ik hou niet zo van strijken maar dit maakt het wel een heel stuk plezieriger. Ik geef een dikke 10 !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk