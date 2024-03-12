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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC6320
Niet meer leverbaar
User Manual Philips Pressurized ironing system
De 6320 is ontwikkeld om de strijktijd te verminderen. Een constante stoomtoevoer van maximaal 90 g/min. en een stoomdruk van maximaal 3,7 bar die diep in de vezels doordringt, zorgen voor een uitzonderlijk snel en professioneel resultaat, zelfs bij moeilijke stoffen.