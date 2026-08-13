Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
GC6320
Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat de stoom onder druk staat, dringt deze tot diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.
Prijzen
Recensies