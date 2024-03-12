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Strijksysteem met stoomdruk

GC6310

Strijksysteem met stoomdruk

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

User Manual Philips Pressurized ironing system

  • PDF bestand, 1.1 MB
  • 12 March 2024

De 6310 is ontwikkeld om de strijktijd te verminderen. Een constante stoomtoevoer van maximaal 85 g/min. en een stoomdruk van maximaal 3,5 bar die diep in de vezels doordringt, zorgen voor een uitzonderlijk snel en professioneel resultaat, zelfs bij moeilijke stoffen.

  • PDF bestand
  • 22 August 2024

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