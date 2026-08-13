Eenvoudig, snel en effectief

De 6310 is ontwikkeld om de strijktijd te verminderen. Een constante stoomtoevoer van maximaal 85 g/min. en een stoomdruk van maximaal 3,5 bar die diep in de vezels doordringt, zorgen voor een uitzonderlijk snel en professioneel resultaat, zelfs bij moeilijke stoffen.