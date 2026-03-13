Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Strijkijzers
Alle series
Easy Touch Stomer met standaard
Philips ondersteuning
GC488/60
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
DOC - EU Declaration of Conformity - English (US)
GC488_EU7_[23481]_user manual
Alles (8)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Moet ik de instellingen van mijn Philips-stomer met standaard per kledingstuk aanpassen?
Er lekt water uit de voet van mijn Philips-kledingstomer met standaard
Hoe moet ik mijn Philips-kledingstomer/alles-in-één-oplossing ontkalken?
Is de Philips-kledingstomer veilig voor alle soorten kleding?
Mijn Philips-kledingstomer met standaard laat natte plekken achter op kleding
Er komt een krakend geluid uit mijn Philips-kledingstomer met standaard
De slang van mijn Philips-alles-in-één-strijkoplossing en stomer met standaard wordt warm tijdens gebruik
Er druppelt water uit de stoomkop van mijn Philips-kledingstomer met standaard
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.