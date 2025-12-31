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  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
  • Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken

Easy TouchStomer met standaard

GC488/60

1 Prijs

Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken
Onze nieuwe EasyTouch-kledingstomer is compact maar krachtig. Deze essentiële stoomoplossing is ideaal om elke dag kreuken eenvoudig te verwijderen.
Bekijk alle voordelen

Met de meest compacte stomer met standaard van Philips

Elke dag weer gemakkelijk ontkreuken

  • 1800 W, 35 g/min

  • 40% grotere stoomplaat*

  • 80% grotere waterinlaat*

  • 5 stoominstellingen

20% krachtiger* met continue stoom van 35 g/min

20% krachtiger* met continue stoom van 35 g/min

De EasyTouch-stomer is 20% krachtiger* in vergelijking met de eerdere modellen, waarbij krachtige continue stoom met 35 g/min door de mondstukken wordt geconcentreerd, waardoor plooien door slechts een paar bewegingen kunnen worden verwijderd

5 stoomniveaus voor verschillende materialen

5 stoomniveaus voor verschillende materialen

Stel het gewenste stoomniveau in voor optimale resultaten op verschillende soorten kledingstukken.

Compact ontwerp voor gemakkelijk opbergen

Compact ontwerp voor gemakkelijk opbergen

Compact ontwerp voor gemakkelijk opbergen.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Voorwaarden

  1. getest door een onafhankelijk instituut op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 1 minuut stomen (Technical Standard For Disinfection 2002-2.1.5)

  2. Vergeleken met GC509