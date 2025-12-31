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GC488/60
1800 W, 35 g/min
40% grotere stoomplaat*
80% grotere waterinlaat*
5 stoominstellingen
De EasyTouch-stomer is 20% krachtiger* in vergelijking met de eerdere modellen, waarbij krachtige continue stoom met 35 g/min door de mondstukken wordt geconcentreerd, waardoor plooien door slechts een paar bewegingen kunnen worden verwijderd
Stel het gewenste stoomniveau in voor optimale resultaten op verschillende soorten kledingstukken.
Compact ontwerp voor gemakkelijk opbergen.
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Recensies
getest door een onafhankelijk instituut op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 1 minuut stomen (Technical Standard For Disinfection 2002-2.1.5)
Vergeleken met GC509