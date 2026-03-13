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PerfectCare Stoomstrijkijzer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC3929/64
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Eco passport Philips PerfectCare Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Steam iron GC3929/64 - English (US)
Alles (3)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe ontkalk ik mijn Philips-stoomstrijkijzer?
Hoe kan ik de zoolplaat van het Philips-stoomstrijkijzer/-droogstrijkijzer reinigen?
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
Mijn Philips-stoomstrijkijzer produceert geen stoom
Calc-Clean-lampje op Philips-stoomstrijkijzer knippert
Het Calc-Clean-lampje op mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator blijft knipperen