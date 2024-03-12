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Handleidingen en documentatie

User Manual Philips 2500 series Steam iron

  • PDF bestand, 762.6 kB
  • 12 March 2024

Voor het beste resultaat wilt u krachtige stoom en een strijkijzer dat altijd doorgaat. Dit handige strijkijzer, met een stoomstoot van 95 g, 2100 W vermogen voor constante hoge stoomproductie en Double Active Calc System, geeft u waar voor uw geld!

  • PDF bestand
  • 31 March 2024

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