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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC2640
Niet meer leverbaar
User Manual Philips 2500 series Steam iron
Voor het beste resultaat wilt u krachtige stoom en een strijkijzer dat altijd doorgaat. Dit handige strijkijzer, met een stoomstoot van 95 g, 2100 W vermogen voor constante hoge stoomproductie en Double Active Calc System, geeft u waar voor uw geld!