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Niet meer leverbaar
GC2673/80R1
GC4905/40R1
GC2145/20R1
GC2145/24R1
GC299/40R1
GC300/20R1
GC363/30R1
GC3929/64R1
GC4526/20R1
GC4532/20R1
Verwijdert stofpluisjes
Geschikt voor alle kledingstukken
Inclusief 2 Philips AA-batterijen
Een groot mesoppervlak dekt een groter deel van het kledingstuk, waardoor er minder bewegingen nodig zijn om uw kleding weer nieuw leven in te blazen
Mesjes draaien tot 8800 toeren/min. voor een effectieve en snelle verwijdering van stofpluisjes van uw kleding
De opvangbak waarin de verwijderde pluisjes worden opgeslagen, is gemakkelijk te verwijderen en legen.
Prijzen
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
ChristinaB1
18/06/2020
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Excellent product
I love this product, easy to use and do what is promish.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC026/30 Αποχνουδωτής
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC026/30 Αποχνουδωτής