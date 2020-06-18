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Niet meer leverbaar

Ontpiller

GC026/30

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Ontpiller
Met de Philips-ontpiller verwijdert u gemakkelijk pluizen van alle soorten kleding. Alles van truien tot dekens ziet er weer als nieuw uit!
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Geef uw oude kleding direct een nieuw leven

Ontpiller

  • Verwijdert stofpluisjes

  • Geschikt voor alle kledingstukken

  • Inclusief 2 Philips AA-batterijen

Groot mesoppervlak dekt een groter gebied

Groot mesoppervlak dekt een groter gebied

Een groot mesoppervlak dekt een groter deel van het kledingstuk, waardoor er minder bewegingen nodig zijn om uw kleding weer nieuw leven in te blazen

Tot 8800 mesbewegingen per minuut voor effectieve verwijdering

Tot 8800 mesbewegingen per minuut voor effectieve verwijdering

Mesjes draaien tot 8800 toeren/min. voor een effectieve en snelle verwijdering van stofpluisjes van uw kleding

De opvangbak is eenvoudig te verwijderen en legen

De opvangbak is eenvoudig te verwijderen en legen

De opvangbak waarin de verwijderde pluisjes worden opgeslagen, is gemakkelijk te verwijderen en legen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

18/06/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Excellent product

I love this product, easy to use and do what is promish.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC026/30 Αποχνουδωτής

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC026/30 Αποχνουδωτής

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