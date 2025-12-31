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  • Antikalkcartridges voor alle WardrobeCare-modellen
  • Antikalkcartridges voor alle WardrobeCare-modellen

Niet meer leverbaar

WardrobeCareAntikalkcartridges

GC019/00

1 Prijs

Antikalkcartridges voor alle WardrobeCare-modellen
Het Philips WardrobeCare-strijksysteem is voorzien van een uniek DualProtect-antikalksysteem dat het apparaat 99% kalkvrij houdt. De speciale antikalkcartridges filteren de mineralen uit het water, waardoor het 99% kalkvrij blijft.
Bekijk alle voordelen

Houd uw WardrobeCare kalkvrij

Antikalkcartridges voor alle WardrobeCare-modellen

Antikalkcartridges houden uw apparaat 99% kalkvrij

Het DualProtect-antikalksysteem geeft een waarschuwing wanneer u de cartridge moet vervangen

Het DualProtect-antikalksysteem geeft een waarschuwing wanneer u de cartridge moet vervangen

De nieuwere versies van de WardrobeCare zijn voorzien van het DualProtect-antikalksysteem, dat u waarschuwt wanneer de cartridge moet worden vervangen. Zo zorgt u ervoor dat uw apparaat 99% kalkvrij blijft.

Eenvoudig vervangbare cartridge

Eenvoudig vervangbare cartridge

De antikalkcartridges moeten, afhankelijk van de hardheid van het water, elke 3 tot 7 maanden worden vervangen. Zodra de blauwe korrels in de cartridge volledig bruin zijn geworden, is het tijd om uw cartridge te vervangen.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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