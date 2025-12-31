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Niet meer leverbaar
GC019/00
De nieuwere versies van de WardrobeCare zijn voorzien van het DualProtect-antikalksysteem, dat u waarschuwt wanneer de cartridge moet worden vervangen. Zo zorgt u ervoor dat uw apparaat 99% kalkvrij blijft.
De antikalkcartridges moeten, afhankelijk van de hardheid van het water, elke 3 tot 7 maanden worden vervangen. Zodra de blauwe korrels in de cartridge volledig bruin zijn geworden, is het tijd om uw cartridge te vervangen.
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