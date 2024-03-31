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WardrobeCare Antikalkcartridges
Niet meer leverbaar
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GC019/00
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Het Philips WardrobeCare-strijksysteem is voorzien van een uniek DualProtect-antikalksysteem dat het apparaat 99% kalkvrij houdt. De speciale antikalkcartridges filteren de mineralen uit het water, waardoor het 99% kalkvrij blijft.
500-serieOntpiller
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