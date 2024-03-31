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WardrobeCare Antikalkcartridges

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

WardrobeCareAntikalkcartridges

GC019/00

WardrobeCare Antikalkcartridges

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

Het Philips WardrobeCare-strijksysteem is voorzien van een uniek DualProtect-antikalksysteem dat het apparaat 99% kalkvrij houdt. De speciale antikalkcartridges filteren de mineralen uit het water, waardoor het 99% kalkvrij blijft.

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  • 31 March 2024

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