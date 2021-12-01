Bekijk hier ons beste deals voor huishoudelijke apparaten . Kortingen tot wel 30%! Shop Nu
    Origineel filter voor luchtzuiveraars uit de 1000-serie

      Origineel vervangend filter HEPA NanoProtect-filter

      FY1700/30

      Algemene waardering / 5
      Reviews

      Origineel filter voor luchtzuiveraars uit de 1000-serie

      Origineel vervangend filter voor uw luchtreiniger: 3-in-1 HEPA NanoProtect, Active Carbon en voorfilter voor bescherming tegen vervuiling, pollen, stof, huisdierallergenen en virusdeeltjes.

      Maak er een bundel van en bespaar

      Dit product
      Origineel vervangend filter
      - {discount-value}

      Origineel vervangend filter

      HEPA NanoProtect-filter

      Origineel filter voor luchtzuiveraars uit de 1000-serie

      Vangt effectief 99,9% van de nanodeeltjes op (1)

      • Compatibel met de 1000-serie
      • In de verpakking: 1 filter
      • Levensduur van 1 jaar
      • Origineel Philips-filter
      Compatibel met de 1000-serie

      Compatibel met de 1000-serie

      Vervangend filter voor Philips-luchtzuiveraars uit de 1000-serie: AC1711, AC1715. U vindt het model van uw luchtzuiveraar aan de onderkant van het apparaat.

      Filters met lange levensduur tot 1 jaar

      Filters met lange levensduur tot 1 jaar

      De filters bieden tot 1 jaar optimale filterprestaties (2) voor minder gedoe en lagere kosten. Vervang regelmatig het voorfilter voor optimale filterprestaties.

      Origineel filter van Philips voor de beste prestaties

      Origineel filter van Philips voor de beste prestaties

      Het originele Philips-filter past perfect op uw apparaat. Gebruik altijd het Philips-filter voor optimale prestaties.

      3-laags HEPA-filter vangt 99,7% van de ultrafijne deeltjes op

      3-laags HEPA-filter vangt 99,7% van de ultrafijne deeltjes op

      3-laags filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,9% van de deeltjes tot 0,003 micron op (1) - zo wordt u beschermd tegen verontreinigende stoffen, virusdeeltjes, allergenen, bacteriën en geurtjes.

      Volg de statusindicator van het slimme filter op uw toestel

      Volg de statusindicator van het slimme filter op uw toestel

      De indicator op het display van uw Philips-apparaat geeft een melding wanneer u het filter moet vervangen. Onderhoud is eenvoudig en is binnen een minuut klaar.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Producttype
        HEPA NanoProtect-filter
        Inhoud van de verpakking
        1x filter
        HEPA NanoProtect
        Ja
        Voorfilter
        Ja
        Actieve koolstof
        Ja
        Levensduur
        Tot 1 jaar

      • Prestaties

        Filtratie van deeltjes
        99,9% van 0,003 micron

      • Gewicht en afmetingen

        Hoogte van het product
        235,5 mm
        Gewicht van het product
        0,7 kg
        Breedte van het product
        135,3 mm
        Lengte van het product
        212 mm
        Lengte van de verpakking
        220 mm
        Breedte van de verpakking
        220 mm
        Hoogte van de verpakking
        250 mm
        Gewicht van de verpakking
        0,89 kg

      • Vervanging

        Voor Philips-luchtreiniger(s)
        AC1711, AC1715

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • (1) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest volgens DIN71460 met NaCl-aerosol van 0,003 µm en 0,3 µm, iUTA-instituut
      • (2) Berekend gemiddelde. Levensduur van filter is afhankelijk van de luchtkwaliteit en het gebruik.

