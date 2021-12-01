Zoektermen
FY1700/30
Origineel filter voor luchtzuiveraars uit de 1000-serie
Origineel vervangend filter voor uw luchtreiniger: 3-in-1 HEPA NanoProtect, Active Carbon en voorfilter voor bescherming tegen vervuiling, pollen, stof, huisdierallergenen en virusdeeltjes.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product.
HEPA NanoProtect-filter


Vervangend filter voor Philips-luchtzuiveraars uit de 1000-serie: AC1711, AC1715. U vindt het model van uw luchtzuiveraar aan de onderkant van het apparaat.
De filters bieden tot 1 jaar optimale filterprestaties (2) voor minder gedoe en lagere kosten. Vervang regelmatig het voorfilter voor optimale filterprestaties.
Het originele Philips-filter past perfect op uw apparaat. Gebruik altijd het Philips-filter voor optimale prestaties.
3-laags filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,9% van de deeltjes tot 0,003 micron op (1) - zo wordt u beschermd tegen verontreinigende stoffen, virusdeeltjes, allergenen, bacteriën en geurtjes.
De indicator op het display van uw Philips-apparaat geeft een melding wanneer u het filter moet vervangen. Onderhoud is eenvoudig en is binnen een minuut klaar.
