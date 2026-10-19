Beschermende kap die voor uw gemak geïntegreerd is

Verlies nooit meer de kap van uw USB-stick! De beschermende kap is geïntegreerd in het productontwerp, waardoor deze altijd op de USB-stick bevestigd blijft. Om deze Plug & Play USB-stick te gebruiken, draait u de kap naar achteren en sluit u de stick aan. Gemakkelijker kan niet!