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Niet meer leverbaar
Turbo-miniborstel
De Turbo-miniborstel is ideaal voor het verwijderen van huisdierenhaar van bekleding, stoelen en tapijt. Het apparaat is compact, krachtig en effectief dankzij de draaiende, gemotoriseerde borstel. Compatibel met de SpeedPro (Aqua) en de 5000-serie (Aqua).
FC6724/01R1
FC6726/01R1
FC6729/01R1
FC6722/01R1
FC6721/01R1
FC6729/01
FC6728/01
FC6723/01R1
FC6725/01R1
FC6727/01R1
1x Turbo-miniborstel
De Turbo-miniborstel is ideaal voor het verwijderen van huisdierenhaar van bekleding, stoelen en tapijt. Het apparaat is compact, krachtig en effectief dankzij de draaiende, gemotoriseerde borstel.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
VanDuivenbode
24/12/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Prima Product voor de snoerloze steelstofzuiger
Voor het gebruik als een kruimeldief(je) is dit een slimme oplossing en zeker niet te duur voor zo'n product
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers