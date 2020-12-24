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  • Standard Product Photo Philips Rechargeable Stick Accessory FC8079/01
  • Standard Product Photo Philips Rechargeable Stick Accessory FC8079/01

Niet meer leverbaar

Accessoire voor steelstofzuigers

FC8079/01

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Turbo-miniborstel

De Turbo-miniborstel is ideaal voor het verwijderen van huisdierenhaar van bekleding, stoelen en tapijt. Het apparaat is compact, krachtig en effectief dankzij de draaiende, gemotoriseerde borstel. Compatibel met de SpeedPro (Aqua) en de 5000-serie (Aqua).

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SpeedPro

SpeedPro
Snoerloze steelstofzuiger - refurbished

FC6724/01R1

SpeedPro

SpeedPro
Snoerloze steelstofzuiger - refurbished

FC6726/01R1

SpeedPro Aqua

SpeedPro Aqua
Snoerloze steelstofzuiger - refurbished

FC6729/01R1

SpeedPro

SpeedPro
Snoerloze steelstofzuiger - refurbished

FC6722/01R1

SpeedPro

SpeedPro
Snoerloze steelstofzuiger - Refurbished

FC6721/01R1

SpeedPro Aqua

SpeedPro Aqua
Snoerloze steelstofzuiger

FC6729/01

SpeedPro Aqua

SpeedPro Aqua
Snoerloze steelstofzuiger

FC6728/01

SpeedPro

SpeedPro
Snoerloze steelstofzuiger - Refurbished

FC6723/01R1

SpeedPro

SpeedPro
Snoerloze steelstofzuiger - Refurbished

FC6725/01R1

SpeedPro

SpeedPro
Snoerloze steelstofzuiger - Refurbished

FC6727/01R1

Reinigt snel zachte oppervlakken

Turbo-miniborstel

  • 1x Turbo-miniborstel

Maak zachte oppervlakken snel schoon met de gemotoriseerde en roterende borstel

Maak zachte oppervlakken snel schoon met de gemotoriseerde en roterende borstel

De Turbo-miniborstel is ideaal voor het verwijderen van huisdierenhaar van bekleding, stoelen en tapijt. Het apparaat is compact, krachtig en effectief dankzij de draaiende, gemotoriseerde borstel.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

24/12/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima Product voor de snoerloze steelstofzuiger

Voor het gebruik als een kruimeldief(je) is dit een slimme oplossing en zeker niet te duur voor zo'n product

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers

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