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FC8079/01
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De Turbo-miniborstel is ideaal voor het verwijderen van huisdierenhaar van bekleding, stoelen en tapijt. Het apparaat is compact, krachtig en effectief dankzij de draaiende, gemotoriseerde borstel. Compatibel met de SpeedPro (Aqua) en de 5000-serie (Aqua).
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