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Accessoire voor steelstofzuigers

Niet meer leverbaar

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Accessoire voor steelstofzuigers

FC8079/01

Accessoire voor steelstofzuigers

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

De Turbo-miniborstel is ideaal voor het verwijderen van huisdierenhaar van bekleding, stoelen en tapijt. Het apparaat is compact, krachtig en effectief dankzij de draaiende, gemotoriseerde borstel. Compatibel met de SpeedPro (Aqua) en de 5000-serie (Aqua).

  • PDF bestand
  • 16 May 2026

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