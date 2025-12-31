ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Origineel vervangend EPA12-filter van Philips
  • Origineel vervangend EPA12-filter van Philips
  • Origineel vervangend EPA12-filter van Philips
  • Origineel vervangend EPA12-filter van Philips

Niet meer leverbaar

s-filter®-uitblaasfilter

FC8031/00

Origineel vervangend EPA12-filter van Philips
Het Philips EPA12-filter voor uw stofzuiger vangt 99,5% van de fijnste stofdeeltjes op voor een stofvrije omgeving. Voor optimale prestaties moet u het filter om het jaar vervangen.
Bekijk alle voordelen
Compatibele producten
Performer Silent

Performer Silent
Stofzuiger met zak - refurbished

FC8780/19R1

Performer Silent

Performer Silent
Stofzuiger met zak - refurbished

FC8786/09R1

FC8785/09R0

FC8785/09R0

FC8785/09R0

Performer Silent

Performer Silent
Stofzuiger met zak

FC8781/19R1

PowerPro Ultimate

PowerPro Ultimate
Stofzuiger zonder zak

FC9920/69R1

Performer Silent

Performer Silent
Stofzuiger met zak

FC8782/09R1

Performer Ultimate

Performer Ultimate
Stofzuiger met zak - Refurbished

FC8955/09R1

Performer Silent

Performer Silent
Stille stofzuiger met zak

FC8782/09

Performer Silent

Performer Silent
Stille stofzuiger met zak

FC8785/09

Performer Silent

Performer Silent
Stille stofzuiger met zak

FC8780/09

EPA12-filter vangt meer dan 99,5% van fijn stof op

Origineel vervangend EPA12-filter van Philips

  • 1 x EPA12-uitblaasfilter

  • s-filter® standaard

  • Houdt > 99,5% stof vast

s-filter® standaard eenvoudig te vervangen

s-filter® is een standaarduitblaasfilter dat algemeen verkrijgbaar is en eenvoudig te herkennen is aan het logo. Het filter past in verschillende Philips-stofzuigerseries en is ook geschikt voor stofzuigers van Electrolux, AEG, Volta en Tornado.

EPA12-uitblaasfilter voor uitstekende filtratie

EPA12-uitblaasfilter voor uitstekende filtratie

Het EPA12-filter vangt meer dan 99,5% van het fijne stof voordat de lucht weer de kamer in wordt geblazen. Zo bent u verzekerd van schone, stofvrije lucht in uw woning. Het filter moet elk jaar worden vervangen.

Vervang elke 12 maanden voor blijvende prestaties

Vervang elke 12 maanden voor blijvende prestaties

Voor optimale prestaties en filtering raden we aan om het filter elke 12 maanden te vervangen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.