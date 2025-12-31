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Niet meer leverbaar
FC8031/00
FC8780/19R1
FC8786/09R1
FC8785/09R0
FC8781/19R1
FC9920/69R1
FC8782/09R1
FC8955/09R1
FC8782/09
FC8785/09
FC8780/09
1 x EPA12-uitblaasfilter
s-filter® standaard
Houdt > 99,5% stof vast
s-filter® is een standaarduitblaasfilter dat algemeen verkrijgbaar is en eenvoudig te herkennen is aan het logo. Het filter past in verschillende Philips-stofzuigerseries en is ook geschikt voor stofzuigers van Electrolux, AEG, Volta en Tornado.
Het EPA12-filter vangt meer dan 99,5% van het fijne stof voordat de lucht weer de kamer in wordt geblazen. Zo bent u verzekerd van schone, stofvrije lucht in uw woning. Het filter moet elk jaar worden vervangen.
Voor optimale prestaties en filtering raden we aan om het filter elke 12 maanden te vervangen.
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