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s-filter®-uitblaasfilter
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FC8031/00
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Het Philips EPA12-filter voor uw stofzuiger vangt 99,5% van de fijnste stofdeeltjes op voor een stofvrije omgeving. Voor optimale prestaties moet u het filter om het jaar vervangen.
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