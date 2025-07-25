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s-filter®-uitblaasfilter

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s-filter®-uitblaasfilter

FC8031/00

s-filter®-uitblaasfilter

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

Het Philips EPA12-filter voor uw stofzuiger vangt 99,5% van de fijnste stofdeeltjes op voor een stofvrije omgeving. Voor optimale prestaties moet u het filter om het jaar vervangen.

  • PDF bestand
  • 25 July 2025

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