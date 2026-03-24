ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

5000-serie Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

5000-serieStoomstrijkijzer

DST5030/80

5000-serie Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

EU Declaration of Conformity

  • PDF bestand, 633.4 kB
  • 24 March 2026

Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_WE_[642001003277]_NCN

  • PDF bestand, 432.7 kB
  • 13 March 2026

Veelgestelde vragen

Problemen oplossen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.