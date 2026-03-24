ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

3000-serie Luchtontvochtiger

Philips ondersteuning

3000-serieLuchtontvochtiger

DE3306/11

3000-serie Luchtontvochtiger

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF bestand, 634.2 kB
  • 24 March 2026

DE3306/11

  • PDF bestand, 76.1 MB
  • 13 March 2026

Onderdelen en accessoires

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.