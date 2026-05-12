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Alle series

  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
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  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
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  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
  • Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.

3000-serieLuchtontvochtiger

DE3306/11

4.6
| (99) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.
Deze krachtige luchtontvochtiger herstelt binnen enkele minuten de optimale vochtigheidsgraad, zodat uw delicate kleding sneller en zachter droogt. Voeg uw favoriete essentiële oliën toe en geniet van een frissere en gezondere woning.
Bekijk alle voordelen

Luchtontvochtiger met verfrissende aromadispenser

Weg met muffe lucht. Verwelkom een aangename geur.

  • Ontvochtigt de lucht tot 34,3 L/D

  • Effectief in ruimten tot 150 m3

  • Van 90% naar 60% VG in 16 minuten

  • Past zich aan de luchtkwaliteit aan

  • Milieuvriendelijk en krachtig

Vermindert de vochtigheid, voorkomt schimmel en verwijdert muffe geurtjes

Vermindert de vochtigheid, voorkomt schimmel en verwijdert muffe geurtjes

Ontwikkeld om snel een gezond klimaat binnenshuis te herstellen. Verwijdert effectief vocht, bestrijdt schimmel, meeldauw, condensatie en muffe geurtjes. Voorkomt de groei van allergenen en beschermt uw woning tegen vochtgerelateerde schade.

Verwijdert tot 34,3 L/D (1) of 62 flessen water (2)

Verwijdert tot 34,3 L/D (1) of 62 flessen water (2)

Haalt dagelijks tot 34,3 liter vocht uit de lucht, ideaal voor ruimtes tot 150 m³ (3). Verlaagt in slechts 16 minuten de luchtvochtigheid van een ongezonde 90% naar een comfortabele 60% (4). Het ruime waterreservoir van 4 liter maakt langdurig gebruik mogelijk zonder dat deze vaak hoeft te worden geleegd.

Aromatherapie-toevoeging om uw huis te verfrissen

Aromatherapie-toevoeging om uw huis te verfrissen

Elimineer muffe geurtjes van schimmel, vochtige tapijten en meubels door overtollig vocht effectief te verminderen. Verrijk de lucht met uw eigen favoriete essentiële oliën en geniet in plaats daarvan van een verfrissende, aangename lucht.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

99

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

2
1

12/05/2026

Nederland

Nederland

Fijne ontvochtiger

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Deze luchtontvochtiger is werkelijk een topproduct, met een bediening die bijzonder eenvoudig is en zich moeiteloos aanpast aan jouw wensen. Het apparaat is ook zeer draagbaar, waardoor je het gemakkelijk kunt verplaatsen naar elke ruimte die extra luchtvochtigheid kan gebruiken. Zeker met de warmere dagen in aantocht kan het in bepaalde kamers, zoals de wasruimte, snel benauwd en vochtig worden. Hoewel je de was buiten kunt drogen, is dat niet altijd een optie. In zulke gevallen is deze luchtontvochtiger een echte must-have. Het apparaat zorgt voor schone, droge lucht en werkt uiterst efficiënt. Tijdens het gebruik is het geluid minimaal; je hoort het als een zacht geruis op de achtergrond, wat absoluut niet storend is. Kortom, deze luchtontvochtiger is een absolute aanrader voor iedereen die streeft naar een comfortabele en droge woonomgeving.

Deze review is gemaakt voor 3000-serie

Date of Use 2026-04-19

Deze review is gemaakt voor 3000-serie

Date of Use 2026-04-19

02/05/2026

Nederland

Nederland

Een fijne luchtontvochtiger!

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Voor een aantal weken heb ik de Philips luchtontvochtiger kunnen testen. Op zolder, waar onze wasmachine en droger staan, is de luchtvochtigheid vaak erg hoog. Deze luchtontvochtiger meet de waarde en gaat gelijk aan de slag! Ik ben aangenaam verrast met de snelheid waarmee de luchtvochtigheid omlaag gaat. Het waterreservoir kan dit met gemak aan en zit niet snel vol. Er zijn verschillende standen in te stellen, waarbij het geluidsniveau ook wisselt. De continue weergegeven luchtvochtigheid maakt het helemaal af, ik ben fan!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000-serie

Date of Use 2026-04-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000-serie

Date of Use 2026-04-14

30/04/2026

Nederland

Nederland

Super apparaat

Mijn ervaring met de Philips DE3306/11: Meer dan alleen een droog huis Ik heb de Philips DE3306/11 nu een paar weken in huis en ik moet eerlijk zeggen: het is een blijvertje. Het begon al bij de bezorging; het apparaat is best zwaar, dus het uitpakken was even een work-out! Hoewel het design modern en strak is, ben ik persoonlijk niet zo’n fan van wit. Hopelijk komt Philips ooit nog met andere kleuren, maar voor nu misstaat hij zeker niet in de kamer. Wat me direct opviel, is hoe intuïtief het apparaat werkt. Ik heb de handleiding niet eens aangeraakt; de bediening wijst zichzelf. Dankzij de wieltjes rijd ik hem zo van de woonkamer naar de keuken. Alleen de trap op naar boven is door het gewicht wel even een gesjouw. Een ontzettend leuke extra is de aromadispenser. Met de bijgeleverde pads heb ik geuren zoals lavendel en bloemen geprobeerd. Het effect is subtiel: de lucht voelt niet alleen droger, maar ruikt ook heerlijk fris. Op het display kun je bovendien precies zien hoe hoog de luchtvochtigheid op dat moment is, wat erg handig is. De grootste winst zit voor mij in de wasmodus. Waar handdoeken normaal eeuwig aan het rek hangen te drogen, is een volle lading nu binnen een paar uur klaar. De was ruikt frisser en de stoffen voelen veel minder stug aan dan ik gewend ben van natuurlijk drogen. Echt een uitkomst! Maakt hij geluid? Ja, op de hoogste stand hoor je hem wel, maar storend vind ik het niet. Je went er snel aan en het weegt totaal niet op tegen het comfort dat je ervoor terugkrijgt. Conclusie: De Philips DE3306/11 is een tikkeltje prijzig, maar wat mij betreft de investering dubbel en dwars waard. Of je nu van vochtproblemen af wilt, je was sneller droog wilt hebben of gewoon een lekker ruikend huis wenst: dit apparaat doet het allemaal. Ik raad hem zeker aan!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000-serie

Date of Use 2026-04-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000-serie

Date of Use 2026-04-01

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Voorwaarden

  1. (1) Getest door gecertificeerde derde partij volgens GB/T19411-2003 bij 35 °C en 90% relatieve vochtigheid.

  2. (2) Berekend op basis van relatieve vochtigheid, gedeeld door een standaard drinkwaterfles van 550 ml.

  3. (3) Geschikt ontvochtigingsoppervlak berekend volgens JEM1411:1998 (categorie betonnen moderne appartementen) met een kamerhoogte van 2,5 meter

  4. (4) Berekend: 20 m3, vanaf 60% relatieve vochtigheid bij 27°, getest door extern laboratorium volgens GB/T 19411-2003. Resultaten kunnen afwijken door natuurlijke ventilatie, vochtafgifte/-absorptie en temperatuurschommelingen.

  5. (5) Vergeleken met het natuurlijk drogen van de doek binnenshuis, test van Philips.

  6. (6) Getest met 20 synthetische T-shirts, test van Philips

  7. (7) Berekend: aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential, GWP) van R134a (1,300) en R290 (&lt;3)