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Niet meer leverbaar
DCB2070/10
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Dock uw iPod/iPhone/iPad en luister naar uw eigen muziek of naar de radio via het kristalheldere DAB+. Dit Philips DCB2070/10-microgeluidssysteem klinkt sensationeel en heeft een leuk extraatje: hij ziet er geweldig uit in elk interieur.
Dock voor iPod/iPhone/iPad
DAB+
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
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3.3
van 5
17
Reviews & awards
cookieboy
02/12/2015
United Kingdom
Very good sound system for a small lounge etc.
the system is easy to use good reception with the dab radio. Plays mp3 discs fine and also docking system is good. Sound quality is very good and i am very pleased overall with it. Would recommend to other people if they asked about it.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB2070 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB2070 Micro music system
Lazarus07
13/12/2011
United Kingdom
Fantastic little unit, very pleased
Ticked all the boxes for me, DAB+ radio, CD player and iPod dock. Sonically very good for its size. This unit is for use in the kitchen and has the advantage of mounting to the wall so great for keeping out the way of spillages! After looking at other manufacturers I couldn't find anything to rival this product within the £150.00 price range. In summary a punchy little unit with all the features you need for a product of this type. Highly reccomended!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB2070 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB2070 Micro music system
tsmeier
01/08/2013
Deutschland
Hervoragendes Design und Ausstattung
Ab SW 31 ist das Gerät zu Empfehlen. Klang sehr gut je nach Klangeinstellung POP Jazz Rock Flat usw.. DAB / FM sehr gut. MP3Link gut. CD sehr gut im Klang ruhiger CD Lauf. Können auch ältere Personen leicht bedienen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB2070 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB2070 Mini Stereoanlage