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PowerPro Ultimate TriActive+-mondstuk

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

PowerPro UltimateTriActive+-mondstuk

CP9701

PowerPro Ultimate TriActive+-mondstuk

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

Dit mondstuk voert 3 handelingen uit: 1) De speciaal ontworpen zoolplaat verwijdert het stof voorzichtig maar grondig. 2) Het zuigt grote stukken op met de grotere opening aan de voorzijde. 3) Het veegt stof en vuil dicht langs het meubilair en de muren op met de twee zijborstels

  • PDF bestand
  • 2 March 2025

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