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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
CP9701
Niet meer leverbaar
Dit mondstuk voert 3 handelingen uit: 1) De speciaal ontworpen zoolplaat verwijdert het stof voorzichtig maar grondig. 2) Het zuigt grote stukken op met de grotere opening aan de voorzijde. 3) Het veegt stof en vuil dicht langs het meubilair en de muren op met de twee zijborstels