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PerformerPro Accessoires, houder
Niet meer leverbaar
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CP9278
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Wilt u de accessoires van uw stofzuiger, zoals kleine mondstukken, altijd bij de hand hebben als u stofzuigt? Met deze handige accessoirehouder, die u aan de stofzuigerslang bevestigt, houdt u alle kleine hulpstukken bij elkaar.
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