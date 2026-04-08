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PerformerPro Accessoires, houder

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

PerformerProAccessoires, houder

CP9278

PerformerPro Accessoires, houder

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

Wilt u de accessoires van uw stofzuiger, zoals kleine mondstukken, altijd bij de hand hebben als u stofzuigt? Met deze handige accessoirehouder, die u aan de stofzuigerslang bevestigt, houdt u alle kleine hulpstukken bij elkaar.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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