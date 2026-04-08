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Afsluitring voor blenderkan

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Afsluitring voor blenderkan

CP9095

Afsluitring voor blenderkan

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

Deze Philips Daily Collection-blender heeft een motor van 400 W, een kan van 1,5 liter en een ProBlend-viersterrenmes, en is perfect voor het bereiden van smoothies en ander voedsel. Mixen, malen en snijden in een handomdraai!

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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