Dit product komt in aanmerking voor btw-vrijstelling
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis
Al uw behoeften voorzien in één aankoop
Bundelprijs
Dit overslaan
Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:
Accessoires toevoegen
Dit product
- {discount-value}
Gegevens over energie-efficiëntie
totaal
recurring payment
Gegevens over energie-efficiëntie
Voor Philips HF12-adapters.
Type HF12
Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen
Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.