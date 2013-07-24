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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM200WH/00

3.6

| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Veeg uw bijzondere momenten naar de TV of internet

Met de Philips ESee CAM200 kunt u gemakkelijk video's en foto's maken en deze eenvoudiger dan ooit delen. Veeg uw opnamen gewoon van het touchscreen van 3 inch naar de TV of internet om ze te delen - direct en draadloos.

Bekijk alle voordelen

via ingebouwde Wi-Fi

Veeg uw bijzondere momenten naar de TV of internet

Herbeleef herinneringen in scherp beeld met Full HD video's

Herbeleef herinneringen in scherp beeld met Full HD video's

Maak prachtige video's in HD-kwaliteit (Full HD 1080p). "1080" heeft betrekking op de beeldresolutie en het aantal horizontale lijnen op het scherm. “p” staat voor 'progressive scan', oftewel de volgorde waarin de lijnen in ieder beeld worden weergegeven. 1080p levert een videokwaliteit die superieur is aan de kwaliteit van standaard mobiele telefoons en digitale camera's. Daarnaast maakt de camcorder gebruik van dezelfde video-indeling als Blu-ray-spelers en -discs: H.264. Deze uiterst geavanceerde indeling levert een onovertroffen HD-beeldkwaliteit, waarmee u uw herinneringen kristalhelder op video kunt vastleggen.

Maak heldere en scherpe video's met geavanceerde beeldstabilisatie

Maak heldere en scherpe video's met geavanceerde beeldstabilisatie

Met geavanceerde beeldstabilisatie maakt u geweldige video's die u graag aan anderen laat zien. Dankzij gyrosensoren die gebruikmaken van geavanceerde algoritmen, bent u verzekerd van stabiele en haarscherpe videobeelden. Deze sensoren meten de afstand tussen de grond en de cameralens en corrigeren wanneer de camcorder per ongeluk wordt bewogen. Deze geavanceerde technologie zorgt keer op keer voor scherpe beelden, zodat u de mooiste momenten in uw leven kunt vastleggen in fantastische video's.

Ingebouwde Wi-Fi voor het delen zonder kabels of PC

De camcorder beschikt over ingebouwde Wi-Fi, waardoor u uw foto's en video's direct kunt delen, zonder een computer of kabels nodig te hebben. U kunt de camcorder draadloos aansluiten op Philips SimplyShare-apparaten en DLNA-compatibele TV's, Blu-ray-spelers, netwerkmediaspelers, home cinema-systemen en fotolijsten, zodat u kunt genieten van uw favoriete momenten op een groter scherm. Bovendien kunt u uw foto's en filmmateriaal uploaden op internetsites dankzij gebruiksvriendelijke ingebouwde toepassingen voor Facebook, Twitter, YouTube en Picassa. Met Philips ESee wordt delen echt eenvoudig.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

1

24/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

miracle

i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM200WH HD camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM200WH HD camcorder

20/10/2012

Nederland

Nederland

makelijk mee te nemen

Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM200WH HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM200WH HD-camcorder

16/08/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM200WH Videocamera HD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM200WH Videocamera HD

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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