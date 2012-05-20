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Niet meer leverbaar
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
Maak schitterende video's in Full HD en geef ze een professionele look met de superieure beeldstabilisatietechnologie van de ESee-camcorder. U kunt zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen opnemen, zodat u video's tot wel 4 keer sneller kunt delen op uw TV.
Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.
4.2
van 5
9
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Jeronimo73
20/05/2012
Nederland
Perfecte kwaliteit in een handzaam 'jasje'
Hele praktische camera, makkelijk mee te nemen en goede HD beeldkwaliteit. De camera is binnen een paar seconden gebruiksklaar. Opnames bewerken werkt naadloos met iMovie van Apple, wat voor mij een must is. Erg tevreden metbdeze handzame camera!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BL HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BL HD-camcorder
Hans1234
19/03/2012
Nederland
Fantastisch camcordertje
Leuk en mooi. Prima beeld en vooral erg prettig te bewerken met de meegeleverde software. De bestanden worden goed van een externe schijf gelezen door tv en dvd-speler.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BL HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BL HD-camcorder
Ricovadeka
16/10/2011
Nederland
Zo'n handig kleine videocamera met verrassende HD-eigenschappen!
Prestaties zijn verrassend goed. Fenomenale scherpte, geluid is goed mits de bron niet veel te luid is; veroorzaakt overmodulatie. Een uitklapbaar LCD-schermpje zou mijn voorkeur hebben.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BL HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BL HD-camcorder