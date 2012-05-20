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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM110BL/00

4.2

| (9) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Maak schitterende video's in Full HD en geef ze een professionele look met de superieure beeldstabilisatietechnologie van de ESee-camcorder. U kunt zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen opnemen, zodat u video's tot wel 4 keer sneller kunt delen op uw TV.

Bekijk alle voordelen

Met geavanceerde beeldstabilisatie

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Moeiteloos materiaal e-mailen en naar Facebook of YouTube uploaden

Moeiteloos materiaal e-mailen en naar Facebook of YouTube uploaden

Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.

Directe TV-verbinding via HDMI voor het bekijken van uw video's in HD

Directe TV-verbinding via HDMI voor het bekijken van uw video's in HD

Geïntegreerde USB-aansluiting voor eenvoudige verbinding met PC/Mac

Geïntegreerde USB-aansluiting voor eenvoudige verbinding met PC/Mac

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

9

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Perfecte kwaliteit in een handzaam 'jasje'

Hele praktische camera, makkelijk mee te nemen en goede HD beeldkwaliteit. De camera is binnen een paar seconden gebruiksklaar. Opnames bewerken werkt naadloos met iMovie van Apple, wat voor mij een must is. Erg tevreden metbdeze handzame camera!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BL HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BL HD-camcorder

19/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch camcordertje

Leuk en mooi. Prima beeld en vooral erg prettig te bewerken met de meegeleverde software. De bestanden worden goed van een externe schijf gelezen door tv en dvd-speler.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BL HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BL HD-camcorder

16/10/2011

Nederland

Nederland

Zo'n handig kleine videocamera met verrassende HD-eigenschappen!

Prestaties zijn verrassend goed. Fenomenale scherpte, geluid is goed mits de bron niet veel te luid is; veroorzaakt overmodulatie. Een uitklapbaar LCD-schermpje zou mijn voorkeur hebben.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BL HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BL HD-camcorder

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