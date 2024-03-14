ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Saeco Koffieolieverwijderingstabletten

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

SaecoKoffieolieverwijderingstabletten

CA6704/60

Saeco Koffieolieverwijderingstabletten

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

List of ingredients according to detergent regulation 648_2004.

  • PDF bestand, 142 kB
  • 14 March 2024

De Saeco-koffieolieverwijderingstabletten verwijderen koffieolie en vet volledig uit de koffiezetunit van uw espressomachines.

  • PDF bestand
  • 28 April 2025

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.