Ik wilde al langer een volautomatische koffiemachine, maar de hoge prijs hield me altijd tegen. Altijd Senseo apparaten gehad, maar toen die opnieuw kapot ging, ben ik op zoek gegaan wat ik nu wilde. Lange tijd heb ik me verdiept in welke soort machines er op de markt zijn, die voldeed aan onze koffiewensen. Uiteindelijk kwam ik op deze machine door de goede reviews én de verschilldende koffie keuzes die met gemak te bedienen zijn. Het vergt even wat tijd om het apparaat goed te leren kennen en om de verschillende smaken goed in te stellen. Maar als alles goed ingesteld en geprogrammeerd staat, is het een erg fijn en makkelijk te bedienen apparaat, die zeer lekkere koffie geeft. Het malen van de koffiebonen maakt uiteraard herrie, net zoals het maken van Cappuccino en Latte Macchiato waarbij het produceren en het melkopschuimen herrie veroorzaakt. Ik stoor me er niet aan, maar hier moet wel rekening mee gehouden worden. Wat ik ook erg fijn vind is dat je ook voor 1 kopje snelfiltermaling koffie kan zetten. Dit kan decafé zijn, maar ook een andere smaak (in mijn geval mokka smaak). Erg handig!!! Ik las vaak dat de lekbak snel vol is omdat die wat kleiner is. Dit klopt inderdaad, maar ook dat vind ik geen probleem. Ik zie dit als voordeel, omdat de lekbak en de koffiedikbak dan sneller schoongemaakt worden. Tip: ik heb altijd het espressorek bakje eronder staan die altijd als eerste het spoelwater opvangt. Dit bakje leeg je ook wat makkelijker! Al met al ben ik na 4 maanden super dik tevreden en heb ik absoluut geen spijt van dit apparaat! Ik zou deze koffiemachine zeker aanraden!