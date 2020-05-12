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Niet meer leverbaar
EP1220/00R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
EP2235/40R1
voor Saeco-espressomachines
voor 6 reinigingsbeurten
Verleng de levensduur van uw machine
maandelijks gebruiken
De Saeco-koffieolieverwijderingstabletten verwijderen alle koffieolieresten en zorgen dat uw espressomachine effectief blijft werken voor de beste resultaten.
Verleng de levensduur van uw espressomachine om het maximale uit uw apparaat te halen. Voor goede prestaties op de lange termijn reinigt u het apparaat iedere maand of na 500 kopjes koffie.
Door regelmatig onderhoud zorgt u voor een optimale smaak en aroma van uw Saeco-espressomachine.
4.5
van 5
20
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Vanbaelen
12/05/2020
België
Geverifieerde koper
Het produkt werkt prima
Ik kan dit produkt aan iedereen aan bevelen die een Philips koffie apparaat heeft
Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten
Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten
Meuspipi
11/07/2015
België
Geverifieerde koper
Sterk goed
Kanalen worden goed ontdaan van koffie, zeer gemakkelijk net doen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CA6704/99 Koffieolieverwijderingstabletten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CA6704/99 Koffieolieverwijderingstabletten
MLMV
06/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Koffieverwijderingstabletten
Het is goed om om de producten te gebruiken die aanbevolen worden om je apparaten in goede conditie te houden. Ik ga er van uit dat het goed werkt, het is moeilijk te controleren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten