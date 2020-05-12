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  • Echte Italiaanse espresso
  • Echte Italiaanse espresso
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  • Echte Italiaanse espresso

Niet meer leverbaar

SaecoKoffieolieverwijderingstabletten

CA6704/60

4.5
| (20) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Echte Italiaanse espresso
De Saeco-koffieolieverwijderingstabletten verwijderen koffieolie en vet volledig uit de koffiezetunit van uw espressomachines.
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Series 1200

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EP1200/00R1

Series 1200

Series 1200
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EP1200/09R1

Series 1200

Series 1200
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EP1223/00R1

Series 1200

Series 1200
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2200-serie

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EP2220/19R1

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EP2221/40R1

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EP2224/40R1

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EP2235/40R1

Houdt de zetgroep in uw Saeco schoon

Echte Italiaanse espresso

  • voor Saeco-espressomachines

  • voor 6 reinigingsbeurten

  • Verleng de levensduur van uw machine

  • maandelijks gebruiken

Beschermt de espressomachine tegen verstopping met koffieresten

De Saeco-koffieolieverwijderingstabletten verwijderen alle koffieolieresten en zorgen dat uw espressomachine effectief blijft werken voor de beste resultaten.

Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van uw espressomachine

Verleng de levensduur van uw espressomachine om het maximale uit uw apparaat te halen. Voor goede prestaties op de lange termijn reinigt u het apparaat iedere maand of na 500 kopjes koffie.

Koffiesmaak blijft behouden

Koffiesmaak blijft behouden

Door regelmatig onderhoud zorgt u voor een optimale smaak en aroma van uw Saeco-espressomachine.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

20

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

3
2

12/05/2020

België

België

Geverifieerde koper

Het produkt werkt prima

Ik kan dit produkt aan iedereen aan bevelen die een Philips koffie apparaat heeft

Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten

Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten

11/07/2015

België

België

Geverifieerde koper

Sterk goed

Kanalen worden goed ontdaan van koffie, zeer gemakkelijk net doen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CA6704/99 Koffieolieverwijderingstabletten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CA6704/99 Koffieolieverwijderingstabletten

06/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Koffieverwijderingstabletten

Het is goed om om de producten te gebruiken die aanbevolen worden om je apparaten in goede conditie te houden. Ik ga er van uit dat het goed werkt, het is moeilijk te controleren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CA6704/10 Koffieolie-verwijderingstabletten

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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