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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTB2670/12

4.5

| (6) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Optimaal HiFi-stereogeluid bij u thuis

Luister naar nummers op uw smartphone, stream uw muziekbibliotheek via Bluetooth en speel MP3-CD's af op dit compacte alles-in-één muzieksysteem van Philips. Stem vervolgens af op uw favoriete radioprogramma's dankzij de DAB+- en FM-compatibiliteit.

Bekijk alle voordelen

Optimaal HiFi-stereogeluid bij u thuis

  • Bluetooth

  • met MULTIPAIR

  • DAB+

Stand-bymodus van Bluetooth staat altijd aan om eenvoudig opnieuw te verbinden

Stand-bymodus van Bluetooth staat altijd aan om eenvoudig opnieuw te verbinden

Nadat u uw smart-apparaat eenmaal hebt aangesloten, kan uw Philips-muzieksysteem uit stand-bymodus worden gehaald met de Bluetooth-functie van uw smart-apparaat. Dit activeert ook de Bluetooth-bron, zodat u op elk moment snel en eenvoudig muziek kunt streamen.

Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl

Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl. Dankzij het gestroomlijnde en compacte ontwerp past deze set in elke kamer.

Uw smart-apparaat snel en efficiënt opladen via USB

Uw smart-apparaat snel en efficiënt opladen via USB

De USB-poort is niet alleen voor het afspelen van muziek. Dankzij het intelligente USB energieregelingssysteem kan het apparaat opladen met een snelheid van 2 A, wanneer het muzieksysteem in stand-bymodus staat.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

6

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

17/04/2018

Deutschland

Deutschland

Wie schon immer: Ein super Philips Design

Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2670 Mini-Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2670 Mini-Stereoanlage

09/09/2018

Danmark

Danmark

Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT

God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2670 Mikromusiksystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2670 Mikromusiksystem

27/02/2018

France

France

Satisfait

Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .

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Deze review is gemaakt voor BTB2670 Microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTB2670 Microchaîne

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