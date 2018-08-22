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  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem
  • Trimmer met vacuümsysteem

Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 7000Baardtrimmer met Turbovac-systeem

BT7220/15

3.8
| (1042) Reviews & awards

2 Prijzen

Trimmer met vacuümsysteem
Trim uw baard, snor en bakkebaarden zonder rommel. Het krachtige vacuümsysteem zuigt geknipte haren op terwijl u bezig bent voor trimmen zonder rommel.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Geïntegreerd vacuümsysteem vangt tot 90% van afgeknipte haren*

Trimmer met vacuümsysteem

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm

  • Volledig metalen mesjes

  • 80 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Vangt tot 90% van afgeknipte haren*

Gegarandeerd minder rommel dankzij geïntegreerd afzuigsysteem

Gegarandeerd minder rommel dankzij geïntegreerd afzuigsysteem

Trim uw baard, snor en bakkebaarden zonder rommel. Het krachtige afzuigsysteem zuigt geknipte haren op terwijl u bezig bent voor trimmen zonder rommel.

Tilt de haren op voor moeiteloos, gelijkmatig trimmen

Tilt de haren op voor moeiteloos, gelijkmatig trimmen

Trim uw stoppels in één snelle beweging. Ons innovatieve Lift & Trim-systeem tilt elke haar op naar de dubbel geslepen roestvrijstalen mesjes voor een gelijkmatig resultaat in één keer.

Dubbel geslepen roestvrijstalen mesjes voor sneller trimmen

Dubbel geslepen roestvrijstalen mesjes voor sneller trimmen

De sterke stalen messen zijn dubbel geslepen, gaan langer mee en snijden zelfs door dikke haren. Ze slijpen zichzelf door een lichte onderlinge wrijving tijdens het trimmen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612372
  • Award image AWARD-961262

Recensies

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3.8

van 5

1042

Reviews & awards

22/08/2018

België

België

Geverifieerde koper

Knap ontworpen baardtrimmer

Comfortabele en vlot te bedienen baardtrimmer. Een aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

01/07/2016

België

België

Knap en netjes

Scheert perfect, vangt de meeste haartjes op. Veel properder. Snel en efficiënt. Een toppertje.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7204/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7204/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

29/06/2016

België

België

goed toestel met superhandige opzuigfunctie

Leuk design en ligt goed in de hand. Wel even bij vertellen dat het toch een beetje anders trimmen is dan met een ander toestel, je houd hem namelijk iets anders vast dan een gewone baardtrimmer; dit is voornamelijk omdat het opzuigsysteem vanboven aan de tandjes zit en zo een beetje je zicht blokkeert. dit is niet erg en na 2 a 3 keer het toestel gebruikt te hebben heb je er niet zo veel last meer van. Wil je je bakkebaarden doen kan je wel beter de precisietrimmer gebruiken deze is ook wat hoger gelegen zodat je perfect zicht hebt. De opzuigfunctie werkt zeer goed. Het reinigen doe ik met de kruimeldief, dit is het makkelijkst daar je het reservoir niet kan afspoelen of verwijderen. De kam en messen kan je gewoon afspoelen. De lengteinstelling werkt ook goed en is per 0.5mm in te stellen, eens ingesteld schiet hij niet door zoals bij de meeste toestellen. De levensduur van de batterij is zeer goed 5 a 6 keer trimmen voor je moet opladen, eens leeg is hij op een uurtje weer vol. Op reis mistte ik wel een etui om hem mee te nemen, maar dit is zowat het enige dat ik mis bij dit toestel. Prijs / kwaliteit is het toestel super!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Getest in laboratoriumomgeving op haarmatten