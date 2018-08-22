Leuk design en ligt goed in de hand. Wel even bij vertellen dat het toch een beetje anders trimmen is dan met een ander toestel, je houd hem namelijk iets anders vast dan een gewone baardtrimmer; dit is voornamelijk omdat het opzuigsysteem vanboven aan de tandjes zit en zo een beetje je zicht blokkeert. dit is niet erg en na 2 a 3 keer het toestel gebruikt te hebben heb je er niet zo veel last meer van. Wil je je bakkebaarden doen kan je wel beter de precisietrimmer gebruiken deze is ook wat hoger gelegen zodat je perfect zicht hebt. De opzuigfunctie werkt zeer goed. Het reinigen doe ik met de kruimeldief, dit is het makkelijkst daar je het reservoir niet kan afspoelen of verwijderen. De kam en messen kan je gewoon afspoelen. De lengteinstelling werkt ook goed en is per 0.5mm in te stellen, eens ingesteld schiet hij niet door zoals bij de meeste toestellen. De levensduur van de batterij is zeer goed 5 a 6 keer trimmen voor je moet opladen, eens leeg is hij op een uurtje weer vol. Op reis mistte ik wel een etui om hem mee te nemen, maar dit is zowat het enige dat ik mis bij dit toestel. Prijs / kwaliteit is het toestel super!!