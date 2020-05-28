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  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren

Niet meer leverbaar

Satinelle PrestigeWet & Dry-epileerapparaat

BRP586/00

4.1
| (608) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

1 Prijs

De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
Onze snelste epilator ooit heeft unieke keramische schijven, die zeer snel ronddraaien en fijn en kort haar stevig vastgrijpen. U kunt uw huid gladder maken en uw lichaam, voeten en gezicht zowel voor als na het epileren te behandelen.
Bekijk alle voordelen

7-in-1 lichaams- en gezichtsverzorging van top tot teen

De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren

  • Voor benen, lichaam, gezicht en voeten

  • Keramische schijven pakken fijn haar

  • 7 lichaams- en gezichtsroutines

  • +7 accessoires+gezichtsreiniger

Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

Ons epileerhoofd is uniek in de zin dat het oppervlak een keramische structuur heeft die zelfs de fijnste haartjes voorzichtig pakt en die 4x korter zijn dan na het waxen. Nu met snelst draaiende schijf ooit (2200 rotaties per minuut) voor onze snelste manier van haar verwijderen.

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.

Bekroond design

Bekroond design* voor het moeiteloos verwijderen van haar

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Prijzen

  • Award image AWARD-612378

Recensies

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4.1

van 5

608

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

28/05/2020

België

België

Beste apparaat ooit

Dit is mijn tweede Santinelle en kan het iedereen aanbevelen Is voor alle lichaamsdelen zelfs voor de meest intieme delen Voor mij het product vd eeuw Brigitte

Voordelen

Zeer precies en zo goed als pijnloos

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat

02/05/2020

België

België

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Onmisbaar! En super handig.

[Employee of philipsglobal] Er is zeer goed nagedacht over dit product, zowel functioneel, ergonomisch, als qua design.

Voordelen

Alleen maar pluspunten

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry-epileerapparaat

05/03/2020

België

België

Geverifieerde koper

het product is licht.

Stond eerst wat sceptisch tegenover een nieuwe epilator ik dacht die eerste die uitgekomen waren zijn de beste. Tot ik het gebruikte ik dacht zo licht. De kop super interessant deze loop wat gebogen dat hij dichter tegen het lichaam de kleine haartjes kan meenemen. Ook het led licht is handig. Ook de gezichtsborstel is leuk. Het product is voor mij geslaagd.

Voordelen

Licht, de gebogen kop, draadloos,

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRP566/00 Wet & Dry-epilator, -trimmer en -reiniger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRP566/00 Wet & Dry-epilator, -trimmer en -reiniger

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. iF Design Award 2016

  2. Vergeleken met het eigen apparaat van testers. CLT test Duitsland N91

  3. Vergeleken met het handmatig verwijderen van make-up. Informatie beschikbaar.