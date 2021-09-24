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Alle series

  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**
  • Snel drogen zonder hittebeschadiging**

5000 SeriesFöhn

BHD500/00

4.6
| (866) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Snel drogen zonder hittebeschadiging**
ThermoShield-technologie biedt ultieme bescherming tegen hittebeschadiging door actief de luchttemperatuur van de föhn te controleren en op een optimaal niveau te houden.
Bekijk alle voordelen

met ThermoShield-technologie

Snel drogen zonder hittebeschadiging**

  • 2100 W

  • ThermoShield-technologie

  • 2x ionenverzorging*

  • 3 hittestanden & 2 snelheidsstanden

ThermoShield-technologie voor ultieme bescherming tegen hitte

ThermoShield-technologie voor ultieme bescherming tegen hitte

De sensor, die oververhitting detecteert, beschermt uw haar tegen hittebeschadiging** door actief de luchttemperatuur van de föhn te controleren en op een optimaal niveau te houden. Geniet van een föhnervaring zonder stress met ThermoShield-technologie.

Snel drogen met 2100 W voor professionele resultaten

Snel drogen met 2100 W voor professionele resultaten

Deze professionele föhn van 2100 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van uw haar sneller en eenvoudiger.

2x ionenverzorging * voor glanzend, pluisvrij haar

2x ionenverzorging * voor glanzend, pluisvrij haar

Dit krachtige ionensysteem genereert tot 40 miljoen ionen per droogsessie, waardoor uw haar nog intenser glanst. Geniet van glanzend, pluisvrij haar.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

866

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

24/09/2021

België

België

Philips-medewerker

De föhn is perfect voor mij!

[Employee of philipsglobal] Sinds 1 maand gebruik ik de Phillips 5000 series. Ik ben hier blij mee. Mijn haren super snel droog ( Ik heb lang en dik haar dus is hij super voor mij) Hij is niet te zwaar zodat ik een brushing gemakkelijk kan makken. Bovendien heeft hij een mooi design.

Voordelen

droogt snel, Hij is niet te zwaar, mooi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD512/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD512/00 Föhn

21/09/2021

België

België

Met deze haardroger verkrijg je vlot een gestylde

Deze föhn is een krachtige haardroger waarmee je je coupe snel droogt en stylet zonder extreme hitte.

Voordelen

Licht en makkelijk hanteerbaar, droogt en styled snel zonder extreme hitte

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD501/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD501/00 Föhn

21/09/2021

België

België

Super Haardroger

Je kan heel gemakkelijk de warmte van het toestel aanpassen totdat je de geschikte temperatuur gevonden hebt om je haar te drogen. Dit is een heel belangrijk aspect bij een haardroger omdat je namelijk gemakkelijk je haar kan beschadigen door te hoge temperaturen. Bij dit toestel heb ik heel snel de gewenste temperatuur gevonden. De haardroger is ook voldoende krachtig, maar je kan ook heel eenvoudig de snelheid aanpassen en bijsturen. Doordat je die snelheid laag kunt zetten, blijft je haar mooi in de vorm/snit liggen die ik voor ogen had. Het design / de vorm van de haardroger is perfect. Hij ligt heel comfortabel en stevig in de hand wat ook niet onbelangrijk is bij een haardroger. De vorm is perfect afgestemd voor een gemakkelijk gebruik. Het snoer van de haardroger is bovendien voldoende lang zodat je wel wat afstand kan afleggen indien dit nodig zou zijn. Ik heb ook de indruk dat ik minder last heb van droge punten of elektriciteit in het haar sinds ik deze nieuwe haardroger gebruik. Mijn haar blijft heel mooi plat liggen, maar heeft toch voldoende volume.Ik kan dankzij dit toestel een mooi evenwicht hiertussen vinden. 

Voordelen

Krachtig , mooi design , licht in de hand

Nadelen

Nee

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD512/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHD512/00 Föhn

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. t.o.v. de BHD350 in de hoogste stand

  2. ThermoShield-instelling