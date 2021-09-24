Je kan heel gemakkelijk de warmte van het toestel aanpassen totdat je de geschikte temperatuur gevonden hebt om je haar te drogen. Dit is een heel belangrijk aspect bij een haardroger omdat je namelijk gemakkelijk je haar kan beschadigen door te hoge temperaturen. Bij dit toestel heb ik heel snel de gewenste temperatuur gevonden. De haardroger is ook voldoende krachtig, maar je kan ook heel eenvoudig de snelheid aanpassen en bijsturen. Doordat je die snelheid laag kunt zetten, blijft je haar mooi in de vorm/snit liggen die ik voor ogen had. Het design / de vorm van de haardroger is perfect. Hij ligt heel comfortabel en stevig in de hand wat ook niet onbelangrijk is bij een haardroger. De vorm is perfect afgestemd voor een gemakkelijk gebruik. Het snoer van de haardroger is bovendien voldoende lang zodat je wel wat afstand kan afleggen indien dit nodig zou zijn. Ik heb ook de indruk dat ik minder last heb van droge punten of elektriciteit in het haar sinds ik deze nieuwe haardroger gebruik. Mijn haar blijft heel mooi plat liggen, maar heeft toch voldoende volume.Ik kan dankzij dit toestel een mooi evenwicht hiertussen vinden.