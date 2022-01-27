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Krachtige AC-motor
2100 W droogkracht
Hoge luchtsnelheid tot 130 km/u*
Ionische verzorging voor glans
De Philips Pro-föhn heeft een hoogwaardige AC-motor die ontwikkeld is voor de professionele markt. De motor genereert een luchtsnelheid van 130 km/u* voor snelle en effectieve resultaten.
Deze Pro-föhn van 2100 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
De ThermoProtect-temperatuurinstelling biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
4.7
van 5
128
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Kritische koper
27/01/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne föhn, werkt goed en snel.
Fijne föhn, welke goed in de hand ligt, goed te doseren is en met de diffuser heel goed werkt.
Voordelen
Licht, handzaam, goede werking met voldoende warme lucht
Nadelen
Geen.
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD274/00 Pro-föhn
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD274/00 Pro-föhn
Evi Janssen
08/02/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Zeer krachtige föhn.
De föhn blaast zeer krachtig, warme lucht. Verder zijn er meerdere blaas standen. Minpuntje, hij is wat zwaar.
Voordelen
Mooie krachtige föhn, blaas zeer warme lucht. Er zijn meerdere blaas standen.
Nadelen
Is wat zwaar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD274/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD274/00 Pro-föhn
Jantjedebloem
12/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne fohn
Zeer fijne föhn , koude stand en 2 warme standen , je kunt gericht föhnen
Voordelen
Niet te zwaar , fijne föhnmond om gericht te föhnen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD274/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD274/00 Pro-föhn
Getest in een Philips-lab in Nederland, 2018. Getest zonder mondstuk op snelheidsstand 2 en warmtestand 2.