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  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
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  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging
  • Eenvoudige haarverzorging

DryCare EssentialFöhn

BHD017/40

5
| (1) Beoordeling
Eenvoudige haarverzorging
De Philips ThermoProtect Essential föhn van 1800 W droogt je haar snel en de ThermoProtect-stand verzorgt je haar. De 6 flexibele warmte- en snelheidsinstellingen bieden voor ieder wat wils.
Bekijk alle voordelen

Eenvoudige haarverzorging

  • 1800 W

  • ThermoProtect-stand

1800 W voor snel droogresultaat

1800 W voor snel droogresultaat

Deze föhn van 1800 W creëert een krachtige luchtstroom en heeft hoge droogkracht voor prachtige, professionele resultaten, elke dag weer.

ThermoProtect-temperatuurinstelling

ThermoProtect-temperatuurinstelling

Door de constante temperatuur van de ThermoProtect-stand kun je je haar snel drogen zonder oververhitting en behoud je het natuurlijke vochtgehalte van je haar, voor glanzend haar dat er gezond uitziet.

Föhn: 6 verwarmings- en snelheidsstanden voor volledige flexibiliteit

Föhn: 6 verwarmings- en snelheidsstanden voor volledige flexibiliteit

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

4
3
2
1

09/05/2025

België

België

Geverifieerde koper

Super

Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn

Deze review is gemaakt voor DryCare Essential BHD017/40 Föhn

Deze review is gemaakt voor DryCare Essential BHD017/40 Föhn

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