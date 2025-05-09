Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
BHD017/40
1800 W
ThermoProtect-stand
Deze föhn van 1800 W creëert een krachtige luchtstroom en heeft hoge droogkracht voor prachtige, professionele resultaten, elke dag weer.
Door de constante temperatuur van de ThermoProtect-stand kun je je haar snel drogen zonder oververhitting en behoud je het natuurlijke vochtgehalte van je haar, voor glanzend haar dat er gezond uitziet.
5.0
van 5
1
Beoordeling
Lutta
09/05/2025
België
Geverifieerde koper
Super
Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn
Deze review is gemaakt voor DryCare Essential BHD017/40 Föhn
Deze review is gemaakt voor DryCare Essential BHD017/40 Föhn