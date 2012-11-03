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Niet meer leverbaar
Overal en altijd muziek
Wilt u zonder hoofdtelefoon genieten van de muziekcollectie op uw draagbare muziekspeler? Sluit de speler gewoon aan via de USB Direct-aansluiting van het Philips CD-soundmachine om al uw digitale muziek rechtstreeks via de krachtige luidsprekers te horen.
Compact ontwerp
USB
Met de lijn-in-verbinding voor MP3-spelers kunt u MP3-inhoud rechtstreeks weergeven op uw audiosysteem. Sluit de draagbare MP3-speler gewoon aan op het audiosysteem via de ingebouwde lijn-in-aansluiting en geniet van een ultieme geluidskwaliteit terwijl u uw favoriete muziek afspeelt op uw draagbare MP3-speler.
FM/MW (AM)-stereotuner
Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.
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3.9
van 5
10
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Diane
03/11/2012
Nederland
Goede radio met geweldig geluid
DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ382 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ382 CD-soundmachine
gvdb23
21/12/2011
Nederland
Radio helemaal goed bevonden door dochter
Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ382 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ382 CD-soundmachine
Nathalie
26/08/2012
België
Geverifieerde koper
knappe radio / cd speler!
Geeft mooie en zuivere klank weer! Gemakkelijk mee te nemen naar buiten!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ382 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ382 CD-soundmachine