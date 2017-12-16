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Niet meer leverbaar
Speel uw digitale muziek af via de directe weergave vanaf USB
De AZ1826 CD-soundmachine is krachtig en compact, en biedt een weergave via directe aansluiting op USB zodat u kunt genieten van digitale MP3/WMA-muziek. Dynamic Bass Boost, Bass Reflex-luidsprekers en een krachtig luidsprekerboxsysteem zorgen voor een intensere geluidservaring.
MP3
USB
Afstandsbediening
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.
MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. Op één CD past 10 uur muziek. MP3 is de audiocompressienorm geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld. Windows Media Audio (WMA) is een sterk gecomprimeerd digitaal audioformaat van Microsoft dat uitstekend geluid levert met muziekbestanden die maar half zo groot zijn. Op één CD past 20 uur WMA-muziek van goede kwaliteit, opgenomen met een bitsnelheid van 64 Kbps.
FM/MW (AM)-stereotuner
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4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Simon73
16/12/2017
Italia
Ottimo apparecchio
Bene il sintonizzatore, abbastanza intuiticvo come memorizzare le stazioni radiio. Cd e lettore mp3 da usb senza pecche. Due note negative: la mancata possibilità di togliere l'effetto stereo da fm, e la mancanza di una presa cuffia.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1826 Stereo CD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1826 Stereo CD