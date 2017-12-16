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Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ1826/12

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Speel uw digitale muziek af via de directe weergave vanaf USB

De AZ1826 CD-soundmachine is krachtig en compact, en biedt een weergave via directe aansluiting op USB zodat u kunt genieten van digitale MP3/WMA-muziek. Dynamic Bass Boost, Bass Reflex-luidsprekers en een krachtig luidsprekerboxsysteem zorgen voor een intensere geluidservaring.

Bekijk alle voordelen

Speel uw digitale muziek af via de directe weergave vanaf USB

  • MP3

  • USB

  • Afstandsbediening

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

10 uur MP3-CD- of 20 uur WMA-CD-muziek

10 uur MP3-CD- of 20 uur WMA-CD-muziek

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. Op één CD past 10 uur muziek. MP3 is de audiocompressienorm geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld. Windows Media Audio (WMA) is een sterk gecomprimeerd digitaal audioformaat van Microsoft dat uitstekend geluid levert met muziekbestanden die maar half zo groot zijn. Op één CD past 20 uur WMA-muziek van goede kwaliteit, opgenomen met een bitsnelheid van 64 Kbps.

FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

FM/MW (AM)-stereotuner

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

16/12/2017

Italia

Italia

Ottimo apparecchio

Bene il sintonizzatore, abbastanza intuiticvo come memorizzare le stazioni radiio. Cd e lettore mp3 da usb senza pecche. Due note negative: la mancata possibilità di togliere l'effetto stereo da fm, e la mancanza di una presa cuffia.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1826 Stereo CD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1826 Stereo CD

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