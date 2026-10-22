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Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ1627/12

Overal en altijd muziek

Wilt u zonder hoofdtelefoon genieten van de muziekcollectie op uw draagbare muziekspeler? Sluit de speler gewoon aan via de USB Direct-aansluiting van het Philips CD-soundmachine om al uw digitale muziek rechtstreeks via de krachtige luidsprekers te horen.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd muziek

  • USB

FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

FM/MW (AM)-stereotuner

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Technische specificaties

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