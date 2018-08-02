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  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
  • Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op

Niet meer leverbaar

Klokradio

AJT5300W/12

3.3
| (8) Reviews & awards
Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op
Begin uw dag volledig opgeladen met de AJT5300W. Deze klokradio fungeert als draadloze speaker die muziek streamt vanaf elk Bluetooth-apparaat. In de ingebouwde dockingstations kunt u uw iPhone of Android-smartphone opladen terwijl u slaapt.
Bekijk alle voordelen

Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op

  • Bluetooth®

  • Universeel oplaadbaar

  • Dubbel alarm

  • Digitale FM-tuner

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.

USB-poort om elk mobiel apparaat op te laden

USB-poort om elk mobiel apparaat op te laden

Deze luidspreker heeft een USB-poort, dus als de batterij van uw smartphone thuis of onderweg leeg raakt, kunt u met deze draagbare luidspreker de in de luidspreker opgeslagen batterijkracht overbrengen naar uw mobiele apparaat.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

8

Reviews & awards

3
2

02/08/2018

België

België

Geverifieerde koper

Mooi design

Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJT5300W Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJT5300W Klokradio

25/06/2016

Nederland

Nederland

Dit product het prima eigenschappen

Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJT5300W Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJT5300W Klokradio

21/01/2018

Deutschland

Deutschland

Prima Weckradio

Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJT5300W Radiowecker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJT5300W Radiowecker

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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