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Niet meer leverbaar
AJT5300W/12
Bluetooth®
Universeel oplaadbaar
Dubbel alarm
Digitale FM-tuner
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.
Deze luidspreker heeft een USB-poort, dus als de batterij van uw smartphone thuis of onderweg leeg raakt, kunt u met deze draagbare luidspreker de in de luidspreker opgeslagen batterijkracht overbrengen naar uw mobiele apparaat.
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
3.3
van 5
8
Reviews & awards
skippytje
02/08/2018
België
Geverifieerde koper
Mooi design
Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJT5300W Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJT5300W Klokradio
Giovanni2002
25/06/2016
Nederland
Dit product het prima eigenschappen
Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJT5300W Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJT5300W Klokradio
manni19
21/01/2018
Deutschland
Prima Weckradio
Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJT5300W Radiowecker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJT5300W Radiowecker