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Niet meer leverbaar
AJ7030D/12
MP3 Link
Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.
Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.
3.6
van 5
17
Reviews & awards
kees40
02/03/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
MenK
29/01/2012
Nederland
De enige bruikbare iPhone wekkerradio
Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Alessandro65
24/08/2012
Italia
Ottimo prodotto veramente consigliato
Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone