Beste klant, Wat jammer dat u niet meer kunt opladen. Wat een oplossing kan bieden is een reset uit te voeren van uw iPhone en van uw klokradio. Om een reset uit te voeren van uw iPhone: Houd de Sleep/Wake-knop en de Home-knop gelijktijdig ingedrukt voor minimaal 10 seconden. Houd ze allebei ingedrukt tot het scherm zwart wordt. Wacht tot het zilveren Apple-logo verschijnt.Wanneer dit gebeurt, kan je loslaten. De iPhone wordt opnieuw opgestart. De radio kunt u resetten door de stekker uit het stopcontact te halen gedurende 10 min. en dan weer aan te zetten. Daarnaast kunt u ook controleren of de oplaadfunctie wel werkt op een ander Apple-apparaat of een andere docking-luidspreker. Als u een ander Apple-apparaat wel kunt opladen op uw docking-luidspreker, zit de oplaadaansluiting van uw Apple-apparaat mogelijk los. Als uw Apple-apparaat wel werkt op een andere docking-luidspreker, is uw docking-luidspreker mogelijk defect. Mocht uw apparaat defect zijn of voor andere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze klantendienst. Dit kan via het telefoonnummer 0900 908 01 19 (€ 0,10/min*) van maandag t/m vrijdag (08.00 - 20.00) en op zaterdag (09.00 - 18.00). Met vriendelijke groet, Philips Webcare